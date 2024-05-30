Эксперт рассказал, как выбрать робота-мойщика окон

Техноблогер Павел Трухачев рассказал, на что обратить внимание при покупке домашнего робота-мойщика окон. Так, квадратные устройства перемещаются быстрее круглых и больше подходят для очищения большого количества окон. Кроме того, круглые модели не могут промыть углы.

Также, по словам Трухачева, гаджеты различаются емкостью батареи. Девайсы с батареей на тысячу миллиампер-часов и ниже при отключении питания от электросети прекращают работу и подают тревожный сигнал. Более мощные устройства продолжают мойку.

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