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30 мая, 08:00

Общество

Эксперт рассказал, как выбрать робота-мойщика окон

Эксперт рассказал, как выбрать робота-мойщика окон

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Техноблогер Павел Трухачев рассказал, на что обратить внимание при покупке домашнего робота-мойщика окон. Так, квадратные устройства перемещаются быстрее круглых и больше подходят для очищения большого количества окон. Кроме того, круглые модели не могут промыть углы.

Также, по словам Трухачева, гаджеты различаются емкостью батареи. Девайсы с батареей на тысячу миллиампер-часов и ниже при отключении питания от электросети прекращают работу и подают тревожный сигнал. Более мощные устройства продолжают мойку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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