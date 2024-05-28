Новости мира: 110 млн человек в США находятся в зоне риска из-за урагана и шторма

Штормы и ураганы угрожают восточному побережью США, сообщают местные СМИ. В зоне риска находятся около 110 миллионов человек. В основном, это жители Вашингтона и соседних штатов – Мэриленда и Пенсильвании.

Между тем на Бангладеш и Западную Бенгалию в Индии обрушился сильный циклон. Из зоны удара стихии эвакуировали около миллиона человек. Скорость ветра в ближайшее время может достичь 135 километров в час.

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