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28 мая, 07:45

Происшествия

Новости мира: 110 млн человек в США находятся в зоне риска из-за урагана и шторма

Новости мира: 110 млн человек в США находятся в зоне риска из-за урагана и шторма

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Штормы и ураганы угрожают восточному побережью США, сообщают местные СМИ. В зоне риска находятся около 110 миллионов человек. В основном, это жители Вашингтона и соседних штатов – Мэриленда и Пенсильвании.

Между тем на Бангладеш и Западную Бенгалию в Индии обрушился сильный циклон. Из зоны удара стихии эвакуировали около миллиона человек. Скорость ветра в ближайшее время может достичь 135 километров в час.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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