28 мая, 07:45Происшествия
Новости мира: 110 млн человек в США находятся в зоне риска из-за урагана и шторма
Штормы и ураганы угрожают восточному побережью США, сообщают местные СМИ. В зоне риска находятся около 110 миллионов человек. В основном, это жители Вашингтона и соседних штатов – Мэриленда и Пенсильвании.
Между тем на Бангладеш и Западную Бенгалию в Индии обрушился сильный циклон. Из зоны удара стихии эвакуировали около миллиона человек. Скорость ветра в ближайшее время может достичь 135 километров в час.
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