Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": росгвардейцы задержали с наркотиками таксиста в Москве

"Безопасный город": росгвардейцы задержали с наркотиками таксиста в Москве

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В столице сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии обратили внимание на водителя такси, который что-то фотографировал на телефон возле жилого дома. Когда правоохранители подошли ближе, гражданин быстро сел в автомобиль и попытался скрыться, но правонарушителю не удалось сбежать.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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