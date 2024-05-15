"Безопасный город": росгвардейцы задержали с наркотиками таксиста в Москве

В столице сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии обратили внимание на водителя такси, который что-то фотографировал на телефон возле жилого дома. Когда правоохранители подошли ближе, гражданин быстро сел в автомобиль и попытался скрыться, но правонарушителю не удалось сбежать.

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