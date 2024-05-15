15 мая, 21:35Происшествия
"Безопасный город": росгвардейцы задержали с наркотиками таксиста в Москве
В столице сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.
Во время патрулирования сотрудники Росгвардии обратили внимание на водителя такси, который что-то фотографировал на телефон возле жилого дома. Когда правоохранители подошли ближе, гражданин быстро сел в автомобиль и попытался скрыться, но правонарушителю не удалось сбежать.
Подробнее – в программе "Безопасный город".