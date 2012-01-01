Хирург из Киева объяснил неудачные операции в Москве тем, что не все люди выздоравливают

Три пациента одной из частных клиник в Москве заявили, что получили инвалидность после операций на спине. Со слов пострадавших, все они лечились у нейрохирурга Юрия Аксенова, который перебрался в столицу из Киева. По факту случившегося заведены уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества. Рассказываем подробности.



"Ну блин, так бывает"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отдал поручение представить ему доклады по уголовным делам об операциях, которые негативно сказались на здоровье пациентов в столице. Поводом к этому послужил сюжет телеканала РЕН ТВ о неудачных хирургических вмешательствах, проведенных московским врачом.





из сообщения на сайте СК России Пациенты сообщают об ухудшении состояния здоровья и получении инвалидности после оперативных вмешательств. В частности утверждается, что врач не имел права оперировать в имевшихся условиях.

Отмечается, что по этим фактам сейчас ведется расследование уголовных дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", – подчеркнули в ведомстве.

Известно, что врача, к которому пациенты имеют претензии, зовут Юрий Аксенов. Он родился в Киеве, на родине окончил ординатуру по специальности "нейрохирургия", а также защитил кандидатскую диссертацию. Восемь лет назад мужчина переехал в Москву. В столице устроился на работу в три частные клиники. Кроме своей специализации, якобы освоил другие и начал принимать пациентов как ортопед, вертебролог и невролог. В беседе с журналистами он заявил, что является лицензированным врачом. "Все эти глупости о том, что я бог знает откуда взялся и ничего не умею, – абсолютные глупость и неправда", – заверил Аксенов.

Неудачные хирургические вмешательства он объяснил тем, что не все больные выздоравливают. "Мы это изначально пациентам доносим. Потом извиняемся и говорим: "Дорогие наши товарищи, не стояла у нас задача, чтобы сделать вам хуже. Но мы с вами риски в хирургии обсуждали". У нас не получилось, так как получилось, как сейчас. Ну блин, ну что, так бывает", – заявил хирург.

По данным СМИ, Аксенов проходит по уголовным делам в качестве свидетеля и продолжает принимать пациентов. Стоимость услуг специалиста начинается от двух тысяч рублей.



"Я был полностью обездвижен"

Одним из пациентов Аксенова был 86-летний ученый Владимир Березкин. После операции у хирурга он оказался прикованным к инвалидному креслу.

"После операции я был полностью обездвижен. Чтобы вы понимали: винт ввернут в нерв, и если его начать выворачивать, то нерв может навернуться на винт. И тогда все", – рассказал Березкин.

Другая пациентка – профессор МГУ, в прошлом оперная певица Ирина Карабулатова делала у Аксенова операцию на позвоночнике. По словам женщины, она проснулась парализованной и с поврежденным легким.





Ирина Карабулатова профессор МГУ У меня до сих пор залит спинномозговой канал цементом, и вокруг цемент выходит. Цементный штифт находится в легком. Он говорил, что я сама себя поранила, теперь он говорит, что я всегда была инвалидом.

Еще одна пациентка нейрохирурга – Людмила Курдюбова. Она собирала гумпомощь для Донбасса. Женщина обратилась к врачу с жалобами на боль в спине. Однако после вмешательства пациентку на скорой увезли в государственную больницу. Курдюбову удалось спасти, но она осталась инвалидом.

"Они не имели права вообще меня там оперировать. Они 13 лет работают без реанимации", – уточнила Курдюбова.

Женщина также отметила, что после операции Аксенов якобы сообщил: "Я быстро с вами расправился". Со слов пострадавшей, хирург указал на то, что она из Донецка, а сам он из Киева. Кроме того, врач якобы стал рассказывать о негативном отношении к тем, кто живет на Донбассе.

