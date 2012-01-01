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18 апреля, 19:19

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Хирург из Киева объяснил неудачные операции в Москве тем, что не все люди выздоравливают

"Быстро с вами расправился": как хирург из Киева объяснил неудачные операции в Москве

Три пациента одной из частных клиник в Москве заявили, что получили инвалидность после операций на спине. Со слов пострадавших, все они лечились у нейрохирурга Юрия Аксенова, который перебрался в столицу из Киева. По факту случившегося заведены уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества. Рассказываем подробности.

"Ну блин, так бывает"

Фото: youtube.com/MediametricsDoctor

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отдал поручение представить ему доклады по уголовным делам об операциях, которые негативно сказались на здоровье пациентов в столице. Поводом к этому послужил сюжет телеканала РЕН ТВ о неудачных хирургических вмешательствах, проведенных московским врачом.

Пациенты сообщают об ухудшении состояния здоровья и получении инвалидности после оперативных вмешательств. В частности утверждается, что врач не имел права оперировать в имевшихся условиях.
из сообщения на сайте СК России

Отмечается, что по этим фактам сейчас ведется расследование уголовных дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", – подчеркнули в ведомстве.

Известно, что врача, к которому пациенты имеют претензии, зовут Юрий Аксенов. Он родился в Киеве, на родине окончил ординатуру по специальности "нейрохирургия", а также защитил кандидатскую диссертацию. Восемь лет назад мужчина переехал в Москву. В столице устроился на работу в три частные клиники. Кроме своей специализации, якобы освоил другие и начал принимать пациентов как ортопед, вертебролог и невролог. В беседе с журналистами он заявил, что является лицензированным врачом. "Все эти глупости о том, что я бог знает откуда взялся и ничего не умею, – абсолютные глупость и неправда", – заверил Аксенов.

Неудачные хирургические вмешательства он объяснил тем, что не все больные выздоравливают. "Мы это изначально пациентам доносим. Потом извиняемся и говорим: "Дорогие наши товарищи, не стояла у нас задача, чтобы сделать вам хуже. Но мы с вами риски в хирургии обсуждали". У нас не получилось, так как получилось, как сейчас. Ну блин, ну что, так бывает", – заявил хирург.

По данным СМИ, Аксенов проходит по уголовным делам в качестве свидетеля и продолжает принимать пациентов. Стоимость услуг специалиста начинается от двух тысяч рублей.

"Я был полностью обездвижен"

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Одним из пациентов Аксенова был 86-летний ученый Владимир Березкин. После операции у хирурга он оказался прикованным к инвалидному креслу.

"После операции я был полностью обездвижен. Чтобы вы понимали: винт ввернут в нерв, и если его начать выворачивать, то нерв может навернуться на винт. И тогда все", – рассказал Березкин.

Другая пациентка – профессор МГУ, в прошлом оперная певица Ирина Карабулатова делала у Аксенова операцию на позвоночнике. По словам женщины, она проснулась парализованной и с поврежденным легким.

У меня до сих пор залит спинномозговой канал цементом, и вокруг цемент выходит. Цементный штифт находится в легком. Он говорил, что я сама себя поранила, теперь он говорит, что я всегда была инвалидом.
Ирина Карабулатова
профессор МГУ

Еще одна пациентка нейрохирурга – Людмила Курдюбова. Она собирала гумпомощь для Донбасса. Женщина обратилась к врачу с жалобами на боль в спине. Однако после вмешательства пациентку на скорой увезли в государственную больницу. Курдюбову удалось спасти, но она осталась инвалидом.

"Они не имели права вообще меня там оперировать. Они 13 лет работают без реанимации", – уточнила Курдюбова.

Женщина также отметила, что после операции Аксенов якобы сообщил: "Я быстро с вами расправился". Со слов пострадавшей, хирург указал на то, что она из Донецка, а сам он из Киева. Кроме того, врач якобы стал рассказывать о негативном отношении к тем, кто живет на Донбассе.

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