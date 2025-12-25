РИА Новости: экс-помощник Горбачева Славин находится в реанимации после ДТП

Фото: 123RF.com/savmaster

Бывший помощник генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева Борис Славин находится в реанимации после ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

"Сводка о состоянии здоровья была на сегодняшний день на 11:15. Общее состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное", – уточнил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что 84-летнего политолога сбил легковой автомобиль марки Mercedes. У Славина диагностировали тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица.

При этом не сообщалось, был ли установлен и задержан водитель автомобиля.