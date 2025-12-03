Форма поиска по сайту

03 декабря, 15:03

Происшествия
The Sun: 11-летний польский актер Никодем Марецки погиб в ДТП

11-летний польский актер Никодем Марецки погиб в ДТП по пути из школы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена территории РФ)/joannaliszowskaofficial

11-летний польский актер Никодем Марецки погиб в ДТП. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Sun.

Авария произошла 26 ноября в деревне Щепановице, которая расположена возле города Краков. Ребенок тогда ехал в автобусе домой из школы. Когда подросток вышел из общественного транспорта, его сбила проезжавшая мимо машина. Пострадавшего экстренно доставили в больницу на вертолете санавиации.

На следующий день ребенок скончался. Журналисты уточнили, что похороны пройдут 3 декабря.

Марецки прославился благодаря роли в военной драме "Белая храбрость", премьера которой состоялась в 2024 году. Режиссер картины Марцин Кошалка выразил соболезнования на фоне произошедшего. Он заявил, что ребенок был талантлив, а его будущее в кинематографе он охарактеризовал как многообещающее.

Ранее мужчина на инвалидной коляске погиб под колесами двух автомобилей на севере Москвы. ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 1.

По предварительным данным, водитель Peugeot совершил наезд на мужчину, который двигался в инвалидном кресле по проезжей части. После удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где он попал под колеса автомобиля Toyota.

происшествияДТПшоу-бизнесза рубежом

