The Sun: 11-летний польский актер Никодем Марецки погиб в ДТП

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена территории РФ)/joannaliszowskaofficial

11-летний польский актер Никодем Марецки погиб в ДТП. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Sun.

Авария произошла 26 ноября в деревне Щепановице, которая расположена возле города Краков. Ребенок тогда ехал в автобусе домой из школы. Когда подросток вышел из общественного транспорта, его сбила проезжавшая мимо машина. Пострадавшего экстренно доставили в больницу на вертолете санавиации.

На следующий день ребенок скончался. Журналисты уточнили, что похороны пройдут 3 декабря.

Марецки прославился благодаря роли в военной драме "Белая храбрость", премьера которой состоялась в 2024 году. Режиссер картины Марцин Кошалка выразил соболезнования на фоне произошедшего. Он заявил, что ребенок был талантлив, а его будущее в кинематографе он охарактеризовал как многообещающее.

