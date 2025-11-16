Два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "УМВД России по Белгородской области"

Автобус с рабочими столкнулся с грузовиком в районе села Малобыково в Белгородской области. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около 07:15 на 153-м километре федеральной автодороги Белгород – М4 "Дон". По предварительным данным, при встречном разъезде водители не справились с управлением. В результате оба транспортных средства съехали с дороги, после чего автобус наехал на деревья, а грузовой автомобиль опрокинулся

"Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Ранее ДТП с участием автобуса произошло в Кунгурском округе Пермского края. По данным СК, микроавтобус "Соболь" ехал по трассе Пермь – Шадейка в сторону Екатеринбурга. В районе деревни Черепахи водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли 7 человек, в том числе ребенок.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор региона Дмитрий Махонин пообещал выплатить родственникам погибших по миллиону рублей.

