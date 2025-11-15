Аварийно-спасательные работы на месте ДТП в Пермском крае завершены

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

Аварийно-спасательные работы завершены на месте ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса в Кунгурском округе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.

В ведомстве добавили, что всего спасатели деблокировали 16 пассажиров автобуса.

Также в региональной прокуратуре сообщили, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".

Крупная авария в Кунгурском округе прозошла вечером в пятницу, 14 ноября. Согласно информации СУ СК РФ по региону, микроавтобус "Соболь" на автодороге Пермь – Шадейка выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли 7 человек, еще 12 получили ранения. Часть пострадавших были доставлены в Кунгурскую больницу, другие госпитализированы в краевую больницу.