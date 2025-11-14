Автомобиль упал с 3-го этажа паркинга на юге Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД России.

Предварительно, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства случившегося.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что машина пробила ограждение и рухнула на улице Газопровод. В салоне авто находились два человека. По предварительным данным, водитель перепутал педали газа и тормоза.

Ранее похожая ситуация произошла на Крылатской улице. Там автомобиль упал с 4-го этажа парковки, после чего загорелся на площади 5 квадратных метров. Водителем оказалась педагог Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова. Она погибла.