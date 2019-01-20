Очевидцы рассказали о падении машины с парковки в Одинцове

В Одинцове выясняют, не было ли нарушений при строительстве паркинга, где 20 января внедорожник упал с третьего этажа. Женщина, которая была за рулем, сообщила в комментарии телеканалу Москва 24, что перепутала педали. Помимо нее, в машине находились еще двое мужчин – ее муж и брат.
Очевидцы рассказали, что удар об ограждение был не очень сильный. Люди говорят, что непонятно, почему конструкция развалилась и позволила машине упасть.
Сотрудники торгового центра, с парковки которого рухнул автомобиль, уверены, что паркинг не нуждается в дополнительных ограждениях. Они утверждают, что авария произошла исключительно из-за человеческого фактора. Сейчас часть третьего яруса парковки, откуда рухнул автомобиль, перекрыта.
Днем в воскресенье, 20 января, произошла авария на третьем этаже парковки в торговом центре города Одинцово. По счастливой случайности на проезжей части в момент падения машины не было других машин. Затем к месту происшествия прибыли МЧС и несколько бригад скорой. Два человека выбрались из машины сами, третьего пришлось вызволять с помощью врачей – его доставили в больницу с множественными переломами и повреждением внутренних органов.
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