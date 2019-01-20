Женщина-водитель рухнувшего с парковки Land Rover перепутала педали

Причиной падения автомобиля с третьего яруса парковки в торговом центре в Одинцове стало то, что водитель не справился с управлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковное МЧС.

Авария произошла днем 20 января возле торгового центра на улице Маршала Неделина, когда автомобиль выезжал с открытой многоярусной парковки. Машина вылетела с третьего этажа паркинга крышей вниз. В автомобиле находились три человека: женщина, ее брат и муж, который получил травмы и был госпитализирован. Другие автомобили в результате ДТП не пострадали.

Женщина, находившаяся за рулем, заявила телеканалу Москва 24, что у нее небольшой опыт вождения и что "это все педали". По ее словам, она пыталась пропустить встречный автомобиль.