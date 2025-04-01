Погибшей при падении авто с паркинга в Москве оказалась преподаватель Гнесинки

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Педагог Российской академии музыки имени Гнесиных и руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Наталия Бойцова погибла в результате падения автомобиля с многоуровневой парковки на западе Москвы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт учреждения, который разместил соответствующую информацию.

Академия назвала Бойцову выдающимся педагогом, талантливым музыкантом и критиком. Она также являлась автором методических работ и учебников по музыкально-теоретическим дисциплинам. Кроме того, под ее руководством были созданы крупнейшие театральные проекты при поддержке "Дома книги" и музеев А. Н. Скрябина и М. Ю. Лермонтова.

Сама Бойцова является выпускницей Государственного музыкального училища имени Гнесиных, а также Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. С 1983 года она стала работать преподавателем, а в 1996-м была назначена руководителем отдела "Теория музыки".

В РАМ имени Гнесиных выразили соболезнования родственникам погибшей и пообещали сообщить дополнительно о времени и месте прощания с педагогом.

О гибели водителя в результате падения автомобиля с четвертого этажа парковки на западе Москвы стало известно вечером 31 марта. Инцидент произошел на парковке на Крылатской улице. После случившегося упавшая машина загорелась на площади 5 квадратных метров, однако огнеборцам удалось оперативно потушить пламя.

