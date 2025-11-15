Автобус врезался в опору моста в Челябинске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Челябинской области"

Автобус въехал в опору моста в Челябинске, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло вечером 15 ноября на улице Рождественского в Челябинске. Водитель автобуса совершил наезд на препятствие, не справился с управлением и врезался в столб.

В пресс-службе Минздрава региона рассказали, что 12 человек госпитализировали. Среди них один ребенок. Один пострадавший в тяжелом состоянии, остальные стабильны. На место аварии прибыли восемь бригад скорой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отмечается, что следователями была истребована документация из организации по перевозке пассажиров, которая в том числе касается технического состояния автобуса.

Ранее ДТП с автобусом произошло в Кунгурском округе Пермского края. Водитель выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате аварии погибли семь человек. Среди них 17-летняя девушка. Еще 12 получили травмы, часть из них была доставлена в больницу.

