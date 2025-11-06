06 ноября, 20:02Происшествия
Водитель насмерть сбил пешехода на Афанасовском шоссе в Москве
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Водитель автомобиля Mercedes насмерть сбил мужчину на Афанасовском шоссе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
По предварительной информации, автомобилист наехал на пешехода, когда тот переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался.
На месте аварии находятся сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, которые устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее водитель BMW насмерть сбил 8-летнего ребенка на Винницкой улице. Мальчик перебегал проезжую часть по пешеходному переходу. На место ДТП прибыли врачи, ребенок умер в машине скорой помощи.
Шесть пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП на Ленинградском шоссе