Водитель насмерть сбил пешехода на Афанасовском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Водитель автомобиля Mercedes насмерть сбил мужчину на Афанасовском шоссе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительной информации, автомобилист наехал на пешехода, когда тот переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался.

На месте аварии находятся сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее водитель BMW насмерть сбил 8-летнего ребенка на Винницкой улице. Мальчик перебегал проезжую часть по пешеходному переходу. На место ДТП прибыли врачи, ребенок умер в машине скорой помощи.