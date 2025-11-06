Форма поиска по сайту

06 ноября, 20:02

Происшествия

Водитель насмерть сбил пешехода на Афанасовском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Водитель автомобиля Mercedes насмерть сбил мужчину на Афанасовском шоссе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительной информации, автомобилист наехал на пешехода, когда тот переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался.

На месте аварии находятся сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее водитель BMW насмерть сбил 8-летнего ребенка на Винницкой улице. Мальчик перебегал проезжую часть по пешеходному переходу. На место ДТП прибыли врачи, ребенок умер в машине скорой помощи.

Шесть пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП на Ленинградском шоссе

