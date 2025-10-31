Водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель в Москве насмерть сбил 8-летнего ребенка, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Винницкой в районе дома 8. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW совершил наезд на ребенка, который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее водитель трактора наехал на женщину-пешехода на тротуаре на улице Маршала Василевского в Москве. В результате случившегося она умерла на месте.

До этого человек погиб в результате ДТП на улице Пруд-Ключики на юго-востоке Москвы. По данным Госавтоинспекции, водитель Toyota сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался.