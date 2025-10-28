Выжившая в ДТП в Свердловской области девочка остается в тяжелом состоянии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Состояние девочки, которая выжила после ДТП в Свердловской области, остается стабильно тяжелым. Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

После аварии девочку доставили в местную больницу в сознании с множественными переломами костей обеих ног и ушибом головного мозга средней тяжести. Позже ее перевели в больницу Екатеринбурга.

"После операции девочка была оставлена в реанимационном отделении. Ей проводили интенсивную терапию, искусственную вентиляцию легких для поддержания дыхания и переливание крови", – уточнили в ведомстве.

Ребенок находится под круглосуточным наблюдением врачей, которые продолжают бороться за ее жизнь.

ДТП в городе Ревда Свердловской области произошло вечером 27 октября. 37-летний водитель "Лады" сбил троих детей на тротуаре перед пешеходным переходом. Двое из них скончались на месте. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

В Госавтоинспекции региона уточнили, что мужчина за рулем авто был пьян. Полицейские также установили, что две погибшие девочки были родными сестрами.

Водителю грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый был задержан после оказания медицинской помощи и помещен в камеру изолятора временного содержания.