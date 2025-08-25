Два человека погибли и еще 12 пострадали в ДТП на севере Ирана

Фото: depositphotos/lkpro

Два человека погибли, еще 12 получили различные травмы в результате столкновения трех автомобилей на севере Ирана, сообщается в телеграм-канале иранского общества Красного полумесяца.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе Ашхане – нацпарк Голестан в провинции Северный Хорасан вечером 25 августа. Всех пострадавших уже доставили в ближайшую больницу.

Ранее в восточной китайской провинции Шаньдун шесть человек погибли в результате падения микроавтобуса в море. Автомобиль выезжал из рыбного порта, внутри находилось 11 работников. Трех человек удалось спасти, еще двое числятся пропавшими без вести.

Еще одно ДТП произошло на главной автомагистрали Италии А1, ведущей из Милана в Неаполь. Здесь столкнулись три грузовика, машина скорой помощи и автодом, в результате чего погибли 3 человека, 14 пострадали.