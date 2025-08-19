Участник двух сезонов "Битвы экстрасенсов" Артур Микаберидзе погиб в ДТП

Фото: vk.com/Артур Микаберидзе

Участник двух сезонов телешоу "Битва экстрасенсов", медиум Артур Микаберидзе погиб в результате ДТП. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пост в телеграм-канале супруги погибшего Каролины.

Авария произошла в ночь на 17 августа. По словам женщины, ее супруг получил серьезную травму легких после падения с мотоцикла. Из-за этого в организме образовались тромбы, которые закупорили сосуды и спровоцировали остановку дыхания.

Она заявила, что муж для нее был "родственной душой, самым близким человеком и опорой".

Микаберидзе несколько лет назад переехал в Таиланд вместе с женой и пятью детьми. Помимо экстрасенсорики, мужчина работал психологом. Он создал собственную методику по развитию сверхчувственного восприятия.

Вместе с супругой, которая тоже якобы имела дар ясновидения, он обучал людей искусству ченнелинга (духовная практика, в рамках которой человек якобы получает информацию от различных сущностей. – Прим. ред.). Данные занятия, в основном, проводились в дистанционном формате, поэтому их посещали люди из разных стран.

Ранее вице-мисс "Россия 2017" Ксения Александрова умерла в возрасте 30 лет. По словам гендиректора конкурса "Мисс Россия" Анастасии Беляк, девушка скончалась 12 августа.

СМИ выяснили, что в июле модель попала в аварию в Тверской области. После произошедшего ее доставили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Врачи диагностировали у девушки черепно-мозговую травму. На протяжении долгого времени состояние вице-мисс "Россия 2017" было нестабильным.

