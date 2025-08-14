Американский рэпер Lil Pump чуть не погиб в ДТП

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lilpump

Американский рэпер Lil Pump (настоящее имя – Газзи Фабио Гарсия) чуть не погиб в аварии, в результате которой машина исполнителя перевернулась. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию артиста в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам исполнителя, ДТП произошло четыре дня назад. Рэпер попросил всех своих подписчиков не садиться за руль в дождь.

"Здоровье – это богатство, мне пришлось выбить стекло, чтобы выбраться наружу", – уточнил артист, прикрепив к своей публикации фото и видео с разбитой машиной.

Рэпер заявил, что в свой день рождения собирается сходить в церковь, чтобы поблагодарить бога за спасение.

Lil Pump известен своими песнями Gucci Gang и альбомом Lil Pump, который был представлен публике в 2017 году. Он также записал трек вместе с рэпером Канье Уэстом I Love It.

