Актер Игорь Верник отреагировал на информацию о ДТП со своим участием

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Российский актер Игорь Верник прокомментировал информацию о ДТП со своим участием. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление артиста.

О ДТП ранее сообщила пресс-служба театрального агентства "Арт-партнер XXI". Как уточняет РБК, изначально в публикации было сказано, что актер попал в аварию, поэтому спектакль "Торговцы резиной" переносится с 7 июля на 13 октября. Однако позже в агентстве указали, что перенос произошел из-за болезни артиста.

Брат актера Вадим Верник в беседе с ТАСС подчеркнул, что артист не нуждается в медицинском обследовании после ДТП и чувствует себя хорошо.

"Я его не видел два дня, но только что говорил с ним. Он не находится в больнице", – добавил брат Верника.

Он также рассказал, что инцидент произошел несколько дней назад, после чего спектакль с участием артиста и был отменен.

При этом сам Верник заявил, что не слышал о том, что он якобы попал в ДТП. Агент артиста Наталья Соболь вовсе отказалась комментировать сведения об аварии.

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