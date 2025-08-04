Три человека погибли в ДТП на главной автостраде Италии

Фото: телеграм-канал Eugenio Giani

Три грузовика, машина скорой помощи и автодом столкнулись на главной автомагистрали Италии А1, ведущей из Милана в Неаполь. Об этом сообщает пресс-служба оператора платной автострады Autostrade per lItalia (Aspi).

В результате аварии погибли 3 человека, 14 получили травмы различной степени тяжести. По данным местных СМИ, в ДТП погибли 2 работников машины скорой помощи и их пациент.

Из-за аварии движение на автомагистрали было перекрыто на несколько часов в обоих направлениях. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 3 единицы техники и 35 специалистов, включая работников ASP.

Ранее 15 человек погибли при падении автобуса с обрыва в провинции Хунин в Перу. Всего в автобусе находились 66 пассажиров. Госпитализизация поттребовалась 27 из них.