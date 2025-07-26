15 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Перу

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Около 15 человек погибли при падении автобуса с обрыва в провинции Хунин в Перу, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RPP.

Отмечается, что всего в автобусе находились 66 пассажиров. В результате аварии было госпитализировано 27 человек.

Сотрудники полиции устанавливают все причины произошедшего. На данный момент известно, что автобус следовал из Лимы в город Ла-Мерсед.

Ранее автобус с российскими туристами в Турции попал в ДТП. В момент аварии в салоне находились 33 россиянина, которых везли в отели.

Также пять человек пострадали при наезде авто на группу людей в немецком Пассау. Среди пострадавших – 38-летняя жена водителя, совершившего наезд, и его пятилетняя дочь.