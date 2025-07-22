Россиянин получил травму руки в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

Фото: телеграм-канал SHOT

Россиянин получил травму руки после ДТП с участием туристического автобуса в турецкой Анталье, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генконсульства РФ.

После случившегося он был доставлен в медучреждение, где ему оказали всю требующуюся помощь, уточнили в ведомстве.

Остальные туристы, находившиеся в салоне автобуса, в данный момент находятся в своих гостиницах. Их состояние удовлетворительное. Генконсульство продолжает следить за ситуацией, а также поддерживать связь с турецкими властями, туроператором и страховой компанией, добавили в пресс-службе.

Об аварии стало известно 22 июля. ДТП произошло в районе Серик, когда автобус направлялся из аэропорта Антальи в Сиде. Заезжая на мост, водитель потерял управление и, чтобы избежать падения, направил транспорт в сторону дорожного ограждения, разделяющего встречные полосы движения.

В этот момент в салоне находились 33 россиянина. В результате аварии никто из них серьезно не пострадал, но у автобуса были выбиты стекла. Правоохранительные органы устанавливают причины инцидента.