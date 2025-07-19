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19 июля, 14:01

Происшествия

Автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе

Фото: 123RF/vankok

Автомобиль въехал в толпу в американском Лос-Анджелесе, более 20 человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу города.

По ее данным, около 10 человек находятся в стабильном состоянии и до пяти граждан – в критическом. Другие детали инцидента не уточняются.

Ранее мужчина въехал на автомобиле в толпу в немецком Пассау. СМИ утверждали, что водитель мог это сделать намеренно, он задержан.

Пострадали пять человек, среди них – жена автомобилиста, совершившего наезд, и его дочь. В полиции заявили, что один человек получил травмы средней тяжести, остальные – легкой.

Автомобиль въехал в толпу людей в Ливерпуле

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