Шесть человек погибли в Китае после падения микроавтобуса в море

Фото: 123RF/nitinut380

В восточной китайской провинции Шаньдун шесть человек погибли в результате падения микроавтобуса в море, сообщает пресс-служба местных властей.

Микроавтобус выезжал из рыбного порта, внутри находилось 11 работников. Трех человек удалось спасти, еще двое числятся пропавшими без вести.

В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция в отношении оставшихся двух человек, причины происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что в ДТП с автобусом с россиянами в Египте пострадало 43 человек, из них 39 – туристы. Ранения также получили четверо египтян, а именно: водитель, его помощник, гид и охранник.

В результате авария погибла одна россиянка. Ее родственники и все пострадавшие получат компенсации в соответствии с условиями страхового полиса.

