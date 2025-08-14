РИА Новости: 43 человека пострадали в ДТП с автобусом с россиянами в Египте

Фото: телеграм-канал SHOT

В ДТП с автобусом с россиянами в Египте пострадали 43 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетский медицинский источник.

Из них 39 человек – туристы. Различные ранения также получили четверо египтян: водитель, его помощник, гид и охранник, уточнил собеседник агентства.

Авария в провинции Южный Синай в Египте произошла в ночь на 14 августа на трассе, соединяющей Шарм-эш-Шейх и Каир.

В результате погибла одна россиянка. Ее родственники и все пострадавшие получат компенсации в соответствии с условиями страхового полиса. Выплаты будут включать расходы на лечение и репатриацию. При этом сумма не будет зависеть от результатов расследования причин ДТП.