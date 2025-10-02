В Приморье женщина предстанет перед судом за смертельное ДТП, которое устроила ее дочь

Фото: depositphotos/YGphoto

Жительница Приморья предстанет перед судом за то, что разрешила дочери-подростку управлять ее автомобилем, и та попала в аварию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло 20 августа в Дальнереченске. В результате случившегося погиб мужчина, еще шесть человек, в том числе четверо детей, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Двое из них находились в тяжелом состоянии. Пятеро из шести пострадавших проходят лечение в нейрохирургическом отделении.

Следствие установило, что за рулем автомобиля в момент аварии находилась 13-летняя девочка, которую мать, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустила к управлению машиной. Однако та съехала с дороги и врезалась в дерево.

В отношении 31-летней матери подростка завели уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Оно было направлено в Дальнереченский районный суд для рассмотрения.

Ранее жительница Краснодара скрылась с места ДТП, которое произошло, когда на ее коленях во время вождения сидел ребенок. 38-летняя местная жительница находилась за рулем иномарки и двигалась по дворовой территории на Круговой улице, но не справилась с управлением. В результате легковушка врезалась в шлагбаум.