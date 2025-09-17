Жительница Краснодара скрылась с места ДТП, устроенного с ребенком на коленях

Фото: телеграм-канал "112"

Жительнице Краснодара, которая посадила ребенка на колени и устроила ДТП, грозит лишение прав. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу.

38-летняя местная жительница находилась за рулем иномарки и двигалась на дворовой территории по улице Круговой, посадив ребенка к себе на колени. Не справившись с управлением, легковушка врезалась в шлагбаум.

После этого автомобилистка скрылась с места ДТП. В отношении женщины составили два административных протокола.

Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения. Нарушительнице может грозить штраф до трех тысяч рублей, лишение водительских прав на срок от года до полутора лет или административный арест до 15 суток.

