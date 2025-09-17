Два летающих автомобиля столкнулись в Китае

Фото: carnewschina.com

Две летающие машины Xpeng столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в китайском Чанчуне, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию Bloomberg.

На кадрах СМИ видно, как из одной из машин идет черный дым, а рядом находится пожарная спецтехника. Уточняется, что два летательных аппарата пролетели слишком близко друг к другу, из-за чего врезались и упали на землю. Местные власти уже осмотрели место инцидента и расследуют причины аварии.

Ранее автомобиль с пассажирами утонул в китайской провинции Шаньдун. Уточнялось, что микроавтобус с 11 работниками выезжал из рыбного порта, но в какой-то момент упал в море.

Всего погибли шесть человек, двое числились пропавшими без вести. Троих пострадавших удалось спасти. О причинах происшествия не сообщалось.

