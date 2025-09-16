ГД приняла в I чтении проект о повышении штрафов за нарушение перевозки детей

Фото: depositphotos/gromaler

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушение установленных требований к перевозке детей.

Как указано в пояснительной записке, в настоящее время за нарушение перевозки несовершеннолетних для водителей предусмотрен штраф 3 тысячи рублей, для должностных лиц – 25 тысяч, для юридических – 100 тысяч.

Проект закона предлагает увеличение штрафов для граждан до 5 тысяч рублей, должностных лиц – до 50 тысяч, юрлиц – до 200 тысяч. Ожидается, что внесение изменений в КоАП России позволит снизить число аварий с участием детей-пассажиров.

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в ПДД, которые ужесточили требования к детским креслам. Теперь нельзя перевозить детей в машинах без автокресла или бустера. Кроме того, запрещены разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автокресел, предупредили в Госдуме.