08 сентября, 06:30

В России решили отменить двойное наказание за одно ДТП

В России решили отменить двойное наказание за одно ДТП. Поправки в закон уже одобрили в правительстве.

Речь идет о случаях, когда в результате аварии есть пострадавшие. По действующим правилам, водителя наказывали по двум статьям – за нарушение правил ПДД и за нанесение вреда здоровью. Как считают авторы инициативы, двойное наказание за одно правонарушение противоречит Конституции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

