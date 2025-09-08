В России решили отменить двойное наказание за одно ДТП. Поправки в закон уже одобрили в правительстве.

Речь идет о случаях, когда в результате аварии есть пострадавшие. По действующим правилам, водителя наказывали по двум статьям – за нарушение правил ПДД и за нанесение вреда здоровью. Как считают авторы инициативы, двойное наказание за одно правонарушение противоречит Конституции.

