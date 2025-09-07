Форма поиска по сайту

07 сентября, 09:30

Транспорт

Автоюристы рассказали, какой штраф грозит водителям за сбитого голубя

Автоюристы рассказали, какой штраф грозит водителям за сбитого голубя. По закону дикие животные считаются собственностью государства, а домашние – владельца.

За сбитого голубя автомобилисту придется заплатить около 600 рублей – компенсацию за ущерб природе. Однако если водитель покинет место ДТП, санкции ужесточатся. За умышленный наезд предусмотрена уголовная ответственность. Нарушителя ожидает либо крупный штраф, либо лишение свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
