04 сентября, 07:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами

Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами. Он курсирует по маршруту № 10 – от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова.

Трамвай сам делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, соблюдает график движения. За управление отвечает искусственный интеллект, который считывает и анализирует данные семи подсистем.

