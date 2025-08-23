В Москве жители более тысячи старых домов переехали по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве количество расселенных по программе реновации домов превысило тысячу. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Как напомнил вице-мэр, первое переселение в новостройку началось в 2018 году.

"В Восточном административном округе в новые квартиры полностью переехали жители 177 домов, в Юго-Восточном – 170, а в Западном – 128. Всего по программе реновации предстоит расселить свыше пяти тысяч зданий", – отметил Ефимов.

Расселенные дома демонтируют с помощью технологии "Умный снос". Строительные материалы максимально перерабатываются, что позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, больше всего расселенных домов (48) насчитывается в районе Люблино. При этом в Щербинке – 37 домов, а в районе Измайлово – 35.

"Под заселение жителям передали новостройки по программе реновации. Все они возведены с учетом принципов безбарьерной среды", – подчеркнул Овчинский.

По его словам, во дворах домов также провели комплексное благоустройство.

В свою очередь, министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что на востоке столицы правообладателями нового жилья стали около 28,6 тысячи человек из 177 расселенных зданий, на юго-востоке – почти 31,7 тысячи из 170 домов. На западе столицы это 20,7 тысячи человек из 128 домов.

Как ранее рассказал Сергей Собянин, в районе Люблино 220 семей из трех старых домов переселяются в новый по программе реновации. Передана под заселение 17-я новостройка. Всего в комплексе 348 квартир, при этом 4 из них спроектированы для удобства маломобильных жителей.

