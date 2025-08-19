Более 20 социальных объектов возведены в Покровском-Стрешневе за 14 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В рамках активного развития инфраструктуры в районе Покровское-Стрешнево был возведен 21 социальный объект с 2011 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, строительство велось в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы и за счет частных инвестиций. Вице-мэр назвал создание современных соцобъектов важным элементом гармоничного развития города.

Это объясняется тем, что они обеспечивают доступ к образованию, здравоохранению, культурному досугу и спортивным занятиям, что положительно сказывается на здоровье, благополучии и социальной адаптации горожан.

"В районе Покровское-Стрешнево за 14 лет построили 21 социальный объект – 10 образовательных, по пять – здравоохранения и спорта, а также один культурный центр. Большую часть из них – 13 зданий – возвели благодаря частным инвестициям", – уточнил Ефимов.

Причем особое внимание девелоперы уделили развитию образовательной инфраструктуры, подчеркнул он. В частности, инвесторы возвели в районе восемь образовательных объектов.

Кроме того, там находится один из крупнейших спортивных комплексов Москвы – "Чкалов Арена". Открытый в 2021 году, он занимает более 32 тысяч квадратных метров. В здании есть ледовый дворец, центры художественной гимнастики и подготовки хоккеистов, универсальный спортзал, а также центр фехтования и фитнес-зона.

Одним из наиболее заметных образовательных объектов района стала новая школа на территории бывшего Тушинского аэродрома, подчеркнул глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Здание готовится к открытию и станет комфортным и безопасным пространством для 825 учеников 1–11-х классов", – уточнил он.

Внутри четырехэтажной школы с подземным уровнем есть универсальные и специализированные классы, а также зоны, вдохновленные университетским кампусом, с лабораторно-исследовательскими комплексами.

При этом ключевым элементом учебного заведения является многофункциональное пространство с естественным освещением, которое можно использовать для проведения различных мероприятий, обратил внимание Овчинский.

Всего с начала 2025 года в Москве построили более 260 объектов недвижимости общей площадью 6 миллионов квадратных метров. Из них 2,8 миллиона было отдано под жилье.

Больше всего недвижимости появилось в Новомосковском административном округе – здесь построили 51 здание общей площадью 994 тысячи квадратных метров. Например, на Элеваторной улице в Бирюлево Восточном инвестор построил торгово-развлекательный центр площадью 8,7 тысячи "квадратов".

