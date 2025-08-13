Жилье по реновации возведут в Лосиноостровском районе по проекту КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жилье по реновации появится в Лосиноостровском районе по проекту комплексного развития территорий (КРТ). Для этого будут реорганизованы свыше 11 гектаров. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Квартал расположится между Джамгаровской и Стартовой улицами рядом с парками Джамгаровским и "Яуза". На участке планируют возвести объекты недвижимости совокупной площадью более 175 тысяч квадратных метров, а жилая площадь составит 69,2 тысячи "квадратов".

Среди построек также будут здания общественного и коммунального назначения. Таким образом, в районе смогут работать 1,2 тысячи человек, а жить – 2,5 тысячи граждан.

"Также рядом возведут две многоуровневые автостоянки общей площадью 27,7 тысячи квадратных метров", – подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Еще один дом по программе реновации появится в Тимирязевском районе. Здание на 368 квартир возведут по адресу Линейный проезд, земельный участок № 1. На месте двух расселенных пятиэтажек построят два жилых корпуса.