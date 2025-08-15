Больше 260 объектов недвижимости возвели в столице с начала 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

За 7 месяцев 2025 года в Москве возвели более 260 объектов различной недвижимости, включая жилые, социальные, деловые и промышленные объекты, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр добавил, что площадь построенной недвижимости составляет 6 миллионов квадратных метров, из которых 2,8 миллиона квадратных метров – жилье. За аналогичный период 2024 года было построено 211 зданий.

"Помимо жилья, в городе активно возводятся социальные и административно-деловые объекты. Больше всего недвижимости появилось в Новомосковском административном округе – здесь построили 51 здание общей площадью 994 тысячи квадратных метров", – подчеркнул Ефимов.

Совместно с девелоперами Москва стремится создать комфортную среду для жителей города, рядом с жилыми кварталами появляются новые детские сады, школы, спортивные центры, а также деловые и торгово-развлекательные центры. Из общего количества построенной недвижимости девелоперы ввели в эксплуатацию около половины.

"На Элеваторной улице в районе Бирюлево Восточное инвестор возвел торгово-развлекательный центр площадью 8,7 тысячи квадратных метров. В Алексеевском районе, на Новоалексеевской улице, построили офисное здание площадью 21,7 тысячи квадратных метров", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Особое внимание при строительстве уделяется внешнему виду новых зданий, а также используются материалы, отвечающие всем требованиям безопасности и санитарных норм. Контроль осуществляет Мосгосстройнадзор, рассказал председатель ведомства Антон Слободчиков.

Выездные проверки проводились на каждом этапе возведения объектов, в них принимали участие специалисты Центра экспертиз для выполнения лабораторно-инструментальных исследований качества конструкций и материалов.

После них были оформлены заключения о соответствии объектов проектной документации и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию. Слободчиков добавил, что сейчас под надзором комитета находится свыше двух тысяч объектов различного назначения.

Ранее Ефимов рассказывал, что в столице продолжается поэтапное благоустройство территории возле будущей станции "Вавиловская" Троицкой линии метро. Площадь работ составляет более 57 тысяч квадратных метров. К открытию станции планируется завершить около 70% от общего объема. Завершить их планируют после открытия станции.

