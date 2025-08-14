Благоустройство территории скоро завершится у будущей станции метро "Вавиловская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продолжается поэтапное благоустройство территории возле будущей станции "Вавиловская" Троицкой линии метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь работ составляет более 57 тысяч квадратных метров, уточнил вице-мэр. По его словам, к открытию станции планируется завершить около 70% от общего объема.

"Согласно утвержденному графику, их завершат после открытия станции", – подчеркнул Ефимов.

На данный момент специалисты реконструировали свыше 960 метров Ленинского проспекта в сторону центра и почти 450 метров его боковой дороги от улицы Крупской до улицы Панферова. Новое дорожное покрытие занимает более 47,3 тысячи квадратных метров.

Также они установили новую дождевую канализацию длиной почти 500 метров, подготовили основание для газонов и обновили тропиночную сеть. Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения на территории появились три светофора.

Общее число опор уличного освещения составило 125, добавил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман. Он обратил внимание, что план работ предполагает установку около 250 скамеек и 30 велопарковок.

"Также будет организована удобная пересадка на наземный городской транспорт – уже установлено три современных павильона", – указал он.

Ранее был завершен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе. Она расположена рядом с новым жилым комплексом на месте бывшего Тушинского аэродрома, в 15 минутах от станции метро "Спартак".

Там оборудованы зоны отдыха с видом на Москву-реку, детские и спортивные площадки, создана сеть прогулочных маршрутов. Вдоль берега сохранены природные ландшафты.

