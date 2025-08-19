Около 300 семей переехали по программе реновации на Городской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Троицком административном округе 285 семей переехали по программе реновации в квартиры в домах 12 и 14 на Городской улице. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, передает портал мэра и правительства Москвы.

Всего в округе предстоит расселить 104 старых здания. Современным жильем обеспечат около 10 тысяч москвичей. Как отметил руководитель департамента, город предложил квартиры жителям 9 старых зданий в Троицке и селе Красная Пахра.

"Участникам программы реновации предоставляют транспорт и услуги грузчиков, чтобы облегчить процесс переселения и сделать его максимально комфортным. Из всех переехавших семей 154 воспользовались сервисом "Помощь в переезде", – добавил Овчинский.

В подъездах оборудовали колясочные и комнаты консьержей, а также повесили почтовые ящики. Кроме того, обустроили проезды, тротуары и пешеходные дорожки, установили фонари, провели озеленение.

Ранее стало известно, что два жилых дома построят по программе реновации на месте пятиэтажек в районе Зюзино. Трехсекционный дом, который будет рассчитан на 280 квартир, появится возле станции метро "Нахимовский проспект" на Одесской улице, а второе здание – на Перекопской улице. В последней новостройке оборудуют 218 квартир. Их подготовят к заселению в соответствии со стандартами программы реновации.

