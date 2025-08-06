Около 390 домов передано под заселение с начала реализации реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 390 домов из 410 построенных передано под заселение с начала реализации программы реновации в Москве, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, по реновации в столице возвели 6,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Переданные под заселение новостройки находятся во всех округах Москвы. В частности, 62 строения расположены в Восточном административном округе, 56 – в Юго-Восточном, 55 – в северной части города.

При строительстве зданий специалисты уделяют особое внимание созданию безбарьерного пространства. В частности, в подъездах делают широкие проходы, а лифтовые холлы и вестибюли располагаются на одном уровне.

"Больше всего новостроек передали под заселение в районе Люблино – 17, по 16 жилых комплексов расположены в Кузьминках и Головинском. Еще 15 – в Бескудниковском районе", – добавил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что участники программы во время переезда могут воспользоваться бесплатными грузчиками и автомобилем, которые предоставляет город в рамках сервиса "Помощь в переезде". Заказать необходимые услуги москвичи могут самостоятельно на mos.ru или в центре информирования по переселению.

Программа реновации реализуется в Москве уже 8 лет. К настоящему моменту новое жилье получили или готовятся к переезду более 220 тысяч горожан, обратил внимание Сергей Собянин.

Глава города указал, что в рамках реновации возводятся не только новые дома, но и благоустраиваются дворы, строятся соцобъекты, модернизируется инженерная инфраструктура. В рамках данного проекта в столице появилось более тысячи новых детских и спортивных площадок.