Жилой комплекс по программе реновации появится в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство жилого комплекса по программе реновации стартовало в столичном районе Люблино. Его общая площадь превысит 34 тысячи квадратных метров, рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Дом будет расположен по адресу проспект 40 лет Октября, земельный участок № 18/13, уточняется на портале мэра и правительства столицы. Новостройку возводят на месте расселенного дома № 16, корпуса 1 и дома № 18/13. Рядом располагаются станция метро "Люблино" и Люблинский парк. Также в районе есть детсады, школы и медучреждения.

Здание рассчитано на 355 квартир, две из которых планируется адаптировать для маломобильных жильцов. На территории вокруг дома построят детскую и спортивную площадки, установят современное освещение и камеры видеонаблюдения. Кроме того, там высадят деревья и кустарники.

Новостройка будет состоять из пяти секций в форме буквы Г. В каждом подъезде специалисты сделают сквозные входные группы с витражным остеклением. В здании будут находиться помещения для велосипедов, колясок и самокатов, а также комната консьержа.

Дом был спроектирован с учетом безбарьерной среды. Для маломобильных горожан в квартирах сделают расширенные дверные проемы, в ванных комнатах установят специальные поручни, а розетки оборудуют на удобной высоте. В подъездах будут созданы просторные вестибюли и коридоры без порогов и ступеней.

"Мосгосстройнадзор получил от застройщика извещение о начале строительно-монтажных работ на земельном участке площадью более 0,7 гектара, после чего инспекторы комитета составили график выездных мероприятий, которые пройдут на всех этапах возведения новостройки по программе реновации", – добавил председатель столичного комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков.

Свыше 220 тысяч москвичей уже получили новое жилье или готовятся к переезду в рамках программы реновации, которая реализуется в городе на протяжении 8 лет. Она стала одним из самых масштабных в мире проектов по модернизации жилья. За 8 лет было возведено 410 домов, еще около 500 находятся в процессе строительства.