Собянин: 220 тыс москвичей получили жилье или готовятся к переезду по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 220 тысяч москвичей уже получили новое жилье или готовятся к переезду в рамках программы реновации, которая реализуется в городе на протяжении 8 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что программа реновации стала одним из самых масштабных в мире проектов по модернизации жилья. За 8 лет было возведено 410 домов, а еще примерно 500 находятся в процессе строительства.

Собянин напомнил, что в рамках реновации возводятся не только новые дома, но и благоустраиваются дворы, строятся соцобъекты, организуется безбарьерная среда, модернизируется инженерная инфраструктура. В частности, в рамках данного проекта в столице появилось более тысячи новых детских и спортивных площадок.

Градоначальник назвал программу реновации драйвером развития строительной отрасли и экономики России. Он напомнил, что во время строительства домов и иных учреждений специалисты применяют только отечественные материалы. Например, бетон, арматуру, инженерные системы, краски и окна поставляются из 15 российских регионов.

"Но самое главное в программе, что люди получают жилье в своем привычном районе. И, как обычно говорят новоселы, – все то же самое, только намного лучше", – заключил Собянин.

Ранее мэр подписал постановление, в рамках которого в районах Солнцево и Кузьминки построят жилье для программы реновации на территории восьми участков нежилой застройки. В настоящее время там находятся устаревшие объекты.

В планах возведение на данных участках 182,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Кроме того, там будет благоустроена территория и организована сеть дорог и улиц. В результате реализации проекта будет создано практически 345 тысяч рабочих мест.

