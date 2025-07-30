Собянин: в Солнцеве и Кузьминках построят жилье для программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районах Солнцево и Кузьминки построят жилье для программы реновации на территории восьми участков нежилой застройки. Соответствующие постановление подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Участки, которые планируют реорганизовать в Кузьминках общей площадью 4,98 гектара, находятся по адресам: Зеленодольская улица (владение 30 и владение 41, корпус 3), Волжский бульвар (владение 41, корпус 1, и квартал 114А, корпус 1), Волгоградский проспект (владение 135, корпус 3, и владение 152, корпус 1) и улица Академика Скрябина (владение 36, строение 2)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время там находятся устаревшие объекты. В планах возведение на данных участках 182,4 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе современных жилых комплексов для программы реновации. Кроме того, там будет благоустроена территория и организована сеть дорог и улиц.

В районе Солнцево реорганизуемая территория площадью 0,77 гектара находится на улице Щорса (владения 5 и 5Б). Там также запланировано строительство современного ЖК совместно с благоустройством и организацией улично-дорожной сети.

"В настоящее время одобрено и находится в стадии реализации 124 проекта комплексного развития территорий общей площадью более 1,4 тысячи гектаров, в рамках которых планируется построить объекты недвижимости суммарной площадью свыше 29,3 миллиона квадратных метров", – говорится в сообщении.

В результате реализации проекта будет создано практически 345 тысяч рабочих мест.

Ранее Собянин рассказывал, что этим летом около 10 тысяч москвичей начали одновременное переселение в новые квартиры по реновации. Мэр отмечал, что в настоящее время уже сданы 6 новостроек и еще 15 находятся в работе.

