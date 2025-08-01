Москвичам рассказали, как программа реновации изменила облик столицы за 8 лет

1 августа столичной программе реновации исполнилось 8 лет. За этот срок она стала не просто масштабным градостроительным проектом, а настоящей социальной трансформацией столицы. Сотни тысяч москвичей, десятилетиями жившие в старых домах, получили современное жилье с качественной инфраструктурой. Как отметил Сергей Собянин, за это время программа реновации стала одним из самых крупных в мире проектов по обновлению жилья. Как начиналась программа и какое будущее ее ждет, расскажет Москва 24.

На смену пятиэтажкам

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Программу реновации жилищного фонда Москвы утвердили 1 августа 2017 года. Всего в нее включили 5 176 домов с примерно 350 тысячами квартир общей площадью 16,4 миллиона "квадратов".

Преимущественно в программу попали дома первого периода индустриального домостроения, которые возводили по типовым проектам с 1957 по 1968 год, а также дома со схожими характеристиками конструктивных элементов. Эти постройки значительно устарели, а технические особенности не позволяют сделать в них капремонт.

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После сноса на их месте появится новое комфортное жилье, которое при должном обслуживании и эксплуатации прослужит почти 100 лет.

Первые участники программы получили ключи еще в феврале 2018 года, когда был сдан дом 62б на 5-й Парковой улице в районе Северное Измайлово. Сюда переехали жители соседних пятиэтажек, расположенных на улице Константина Федина. Одна из этих "хрущевок" стала первым домом, снесенным по программе реновации в августе 2018 года. Уже в 2024 году на ее месте возвели новый ЖК на 377 квартир, куда сегодня переехали или находятся в процессе переселения жители очередных пятиэтажек, высвобождая площадку под строительство новых современных домов с сопутствующей инфраструктурой.

"За восемь лет по программе реновации в Москве построили 410 жилых комплексов общей площадью 6,2 миллиона квадратных метров. В новые квартиры переехали или еще находятся в процессе переселения уже более 220 тысяч человек. С начала 2025-го в городе ввели в эксплуатацию 30 новостроек", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Умный снос

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Все дома по программе реновации демонтируют по технологии умного сноса. Процесс происходит в несколько этапов.

1. Площадка сноса и все участки для производства работ ограждаются, оборудуется пункт мойки колес, устанавливаются информационные щиты.

Сначала дом отключают от инженерных коммуникаций, после чего производят поэлементную разборку здания – бригады демонтируют кровлю, стеновые, напольные и потолочные покрытия, сантехнику, окна, вынимают двери, выносят оставленную мебель, технику и так далее. На самой площадке организованы места для раздельного сбора мусора, и все отходы сортируют по группам: стекло, дерево, пластик, металл. После этого их перевозят на полигоны для дальнейшей переработки.

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

2. Когда завершается первый этап, на месте дома остается только железобетонный каркас. Его демонтирует специализированная техника с помощью гидравлических ножниц.

С пылью от сноса борются с помощью гидропушек, подающих к месту разборки под большим давлением дисперсную воду. Кроме того, во время демонтажа принимают меры по сохранению как можно большего количества деревьев – их закрывают специальными коробами, защищающими от возможных повреждений.

Демонтированные конструкции зданий отправляют на полигоны, где их дробят на более мелкие фрагменты. Например, грунт применяется для обратной засыпки котлованов, создания насыпей и формирования рельефа, а отходы лома бетона, кирпича и древесины могут стать вторичным щебнем, прессованной плитой или древесными брикетами. Также свое применение находят отходы пластика, из которых получаются ограждения для благоустройства.

Квартиры больше

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

"На данный момент в Москве строят и проектируют еще около 500 современных домов по программе реновации. Больше всего новостроек на сегодня возводят в районе Кузьминки – 16. На втором месте – Люблино, где строится девять домов, а тройку лидеров с пятью новостройками занимают районы Гольяново, Коптево, Лосиноостровский, Фили-Давыдково и Хорошево-Мневники", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В то же время программа реновации не ограничивается одним только возведением многоэтажек. В районах, где демонтируют старые дома и строятся новые, появляются школы и детские сады, поликлиники, места досуга и другая социальная инфраструктура. Кроме того, для удобства жителей развивают транспортную сеть в этих районах. А чтобы было где прогуляться в свободное время, ведется благоустройство территорий: озеленение, создание парков, велодорожек и спортплощадок. Как сообщил Сергей Собянин, благодаря реновации "в городе появилось свыше 1 000 новых детских и спортивных площадок".

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Участники программы получают в новостройках равнозначные квартиры, площадь и число комнат в которых не меньше, чем в прежнем жилье. Добиться этого во многом удается за счет более просторных ванных комнат и туалетов, а также кухонь, прихожих и коридоров. При этом все квартиры передаются новым жильцам с отделкой под ключ, плюс уже установлены ванна, унитаз, раковина и полотенцесушитель.

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Сами дома тоже строятся с учетом конкретных требований.

Новостройки возводят из современных материалов (монолит или панели нового поколения) по индивидуальным проектам, где в том числе предусмотрены просторные подъезды.

Перепад между уровнем входа в подъезд и уровнем пола входного вестибюля должен быть минимальным, а уровень пола вестибюля и лифтовых холлов – единым. Это необходимо для удобства мам с колясками и жильцов с особенностями здоровья, чтобы им было удобно заходить в дом и подниматься на любой этаж.

В квартирах для маломобильных граждан расширенные коридоры и дверные проемы. Помимо планировочных отличий, есть и детальные: два глазка на входной двери, поручни в ванной и санузле, оконные ручки, выключатели и розетки на доступном уровне.



Балконы и лоджии должны быть застеклены, для кондиционеров предусматривают специальные корзины.

Первые этажи приспособлены для объектов социальной инфраструктуры: в будущем тут откроются кафе, аптеки, пункты выдачи и так далее.

Светлые просторные подъезды с витражным остеклением оборудованы комнатами для консьержей и колясочными, решающими проблемы с хранением колясок, велосипедов и самокатов.

На придомовой территории обустраивают зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, устанавливают освещение и видеокамеры для безопасности жильцов.

При строительстве домов задействуются передовые методы. С 2022-го внедрили префаб-технологии, которые позволяют ускорить возведение новостроек. Часть элементов конструкции здания заранее изготавливают на заводах и собирают вместе на строительной площадке. По итогу сроки сокращаются на 30–50%, а трудозатраты на квадратный метр площади уменьшаются в два-три раза. Это позволяет ускорить реализацию программы реновации. На сегодня в столице с применением префаб-технологий возводят почти 100 новостроек.

Собственники (независимо от наличия регистрации по месту жительства) и москвичи, проживающие в старых квартирах по договору социального найма, ничего не доплачивают за переселение в новостройки. Также бесплатно город помогает участникам программы оформить документы на новое жилье и при необходимости предоставляет транспорт и услуги грузчиков для перевозки вещей. Квартиры им выдают в пределах того же района, где было их предыдущее жилье. Исключение составляют только Зеленоград и районы ТиНАО, где это происходит в пределах административного округа.