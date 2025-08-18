Две новостройки построят по программе реновации на Одесской и Перекопской улицах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Два жилых дома построят по программе реновации на месте пятиэтажек, которые расположены в районе Зюзино. Соответствующие проекты уже утверждены, о чем сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Трехсекционный дом, который будет рассчитан на 280 квартир, появится возле станции метро "Нахимовский проспект" на Одесской улице, а второе здание, состоящее из пяти секций, – на Перекопской улице. В последней новостройке оборудуют 218 квартир.

"Часть из квартир оборудуют с учетом потребностей маломобильных граждан", – уточнил Щербаков.

После завершения строительства здания подготовят к заселению в соответствии со стандартами программы реновации. Квартиры сдадут с ремонтом под ключ, в том числе в них поклеят обои, уложат напольное покрытие и установят всю необходимую сантехнику.

Помимо этого, в домах запроектированы помещения общественного назначения. Они будут находиться на первых этажах. Кроме того, для этих объектов организуют отдельные входы с улицы. В одном из зданий планируется открытие центра информирования по вопросам переселения в рамках программы реновации.

Специалисты также высадят во дворах деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят проезды и пешеходные дорожки, а также установят фонари и лавки.

Ранее сообщалось, что в Лосиноостровском районе по реновации построят дом. Для этого будут реорганизованы свыше 11 гектаров по проекту комплексного развития территорий (КРТ). Квартал расположится между Джамгаровской и Стартовой улицами рядом с парками Джамгаровским и "Яуза".

На участке планируют возвести объекты недвижимости совокупной площадью более 175 тысяч квадратных метров, а жилая площадь составит 69,2 тысячи "квадратов". Среди построек также будут здания общественного и коммунального назначения. Таким образом, в районе смогут работать 1,2 тысячи человек, а жить – 2,5 тысячи граждан.

