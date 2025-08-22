Собянин: 220 семей из Люблина переселяются в новый дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Люблино 220 семей из 3 старых домов переселяются в новый по программе реновации. Передана под заселение 17-я новостройка, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Как отметил мэр столицы, в квартиры переселяются свыше 600 москвичей. Всего в комплексе 348 квартир, при этом 4 из них спроектированы для удобства маломобильных жителей.

"Люблино – один из лидеров реновации. Уже переехали или находятся в процессе переселения жители 57 домов, 48 из них полностью расселены", – сказал Собянин.

По его словам, в новом жилом комплексе также имеются 16 лифтов, помещения для колясок и велосипедов и комнаты консьержей. На первом этаже разместятся магазины и предприятия сферы услуг. Во дворе находятся три детских и одна спортивная площадка, а также зоны отдыха.

Ранее стало известно, что в Троицком административном округе 285 семей переехали в новые квартиры в домах 12 и 14 на Городской улице. Всего в округе предстоит расселить 104 старых здания. Современным жильем обеспечат около 10 тысяч москвичей. Город предложил квартиры жителям 9 старых зданий в Троицке и селе Красная Пахра.

