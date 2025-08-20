Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков на западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Филевский Парк реорганизуют два участка по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте старых зданий в Береговом проезде построят общественно-деловые объекты. В результате будет создано 3,7 тысячи рабочих мест. Также специалисты благоустроят территорию и проложат дороги.

В настоящее время в стадии реализации находится 131 проект КРТ. Всего будет создано около 348 тысяч мест для трудоустройства граждан.

В рамках программы КРТ в 16 районах Москвы реорганизуют участки общей площадью более 187 гектаров, заявил ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Рабочие возведут свыше 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 919 тысяч – жилье по реновации. Кроме того, в планах построить 475,6 тысячи "квадратов" общественно-деловой недвижимости.