Более 6,5 тыс градпланов участков под новые объекты выдали в Москве с начала года

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

С января по июль 2025 года Москомархитектура выпустила больше 6,5 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства объектов различного назначения, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Это почти 70% от общего количества документов, оформленных за 2024 год.

Больше всего ГПЗУ выпущено в Троицком административном округе, а именно – 1 919. На втором месте – Новомосковский район, где выдали 1 762 градплана.

"Эти территории имеют высокий приоритет для комплексного освоения и застройки. Особое внимание уделено развитию социальной инфраструктуры: более 700 ГПЗУ выдано для объектов образования, еще 316 – для объектов здравоохранения", – подчеркнул Ефимов.

В столице продолжается реализация мер, которые направлены на оформление градостроительной документации. Это способствует повышению ее доступности и удобства как для населения, так и для бизнес-сообществ.

При этом интерес москвичей к государственным сервисам и получению услуг в сфере градостроительства и архитектуры растет ежегодно, поделилась председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

"Согласно нашим статистическим данным, из общего количества заявлений на оказание госуслуг по оформлению градостроительных планов земельных участков около половины поступило от физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Свыше 2 тысяч обращений пришлось на оформление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство", – отметила Княжевская.

