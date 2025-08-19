Инвесторы купили у Москвы почти 10 тыс коммерческих объектов на торгах с 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 2020 года по итогам электронных торгов было продано более 900 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, предприниматели и физические лица купили у города 9,8 тысячи объектов недвижимости. При этом цифровизация процесса позволила участвовать в торгах большему количеству инвесторов.

"Сумма реализации недвижимости составила 91,3 миллиарда рублей, в последующем эти средства можно будет направить на развитие столичной инфраструктуры. В приобретенных объектах открыли кафе, салоны красоты, коворкинг-центры, офисы и другие виды бизнеса", – сказал Ефимов, добавив, что это позволило создать новые рабочие места.

Столица предлагает различные лоты для бизнеса, желающие могут найти варианты почти во всех районах Москвы.

Как, в свою очередь, пояснила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, особым спросом пользуется недвижимость в объектах культурного наследия. Например, за 5,5 лет было приобретено 110 исторических зданий и помещений.

"Из них 73 суммарной площадью более 10 тысяч квадратных метров расположены в Центральном административном округе. Еще 18 общей площадью более 3 тысяч квадратных метров – на юге столицы, 11 совокупной площадью свыше 1,8 тысячи квадратных метров – на юго-востоке города", – уточнила Соловьева.

Руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов также добавил, что у бизнеса востребована возможность покупки недвижимости напрямую у города. В аукционах приняли участие свыше 48 тысяч человек, на лот в среднем претендовали 7 инвесторов.

Ранее в Москве выставили на торги 3 помещения для бизнеса в Хорошёвском районе. Их общая площадь составляет более 1,3 тысячи квадратных метров. Объекты находятся около станций метро "Полежаевская", "Беговая" и "Аэропорт". Аукционы состоятся 27 августа и 2 сентября на онлайн-площадке "Росэлторг".