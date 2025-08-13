Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги четырехэтажное здание в Замоскворечье. Оно располагается рядом с метро "Новокузнецкая", передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Он напомнил, что предприниматели могут воспользоваться различными платформами и сервисами, чтобы найти объекты городской недвижимости с готовыми бизнес-решениями. В частности, бизнесменам доступен инвестиционный портал Москвы, где публикуется информация о коммерческих помещениях и зданиях.

Упомянутый объект площадью 1 665,7 квадратного метра находится по адресу Садовническая улица, дом 27, строение 8. В настоящий момент по договору аренды, срок действия которого истекает 3 мая 2027 года, в нем располагается частное медицинское учреждение.

В здании есть все основные коммуникации: электричество, канализация и водопровод. Прием заявок на аукцион завершится 14 августа, а торги состоятся 26 августа.

В них могут принять участие как физические, так и юридические лица, которые зарегистрированы на онлайн-площадке "Росэлторг" и имеют усиленную квалифицированную электронную подпись.

Еще два помещения в Замоскворечье участвуют в торгах. Их площадь составляет 149,5 и 452,6 квадратного метра. Один объект расположен в подвале жилого дома возле станции метро "Серпуховская", второй занимает первый и второй этажи здания рядом со станцией "Павелецкая". Там предприниматели смогут открыть почти любые виды бизнеса.